Les auteurs d'un délit en Allemagne recherchés à Eupen

Des recherches sont en cours dans la région d'Eupen pour retrouver les auteurs d'un délit commis en Allemagne, indique ce dimanche le parquet d'Eupen dans un communiqué de presse.En lien avec un délit commis tôt ce dimanche matin dans l'Eifel allemande, un véhicule a été contrôlé par la police au niveau de la ville basse d'Eupen. Les suspects ont pris la fuite en direction de la forêt (Schoberg). La zone autour du véhicule, c'est-à-dire du rond-point de l'hôtel Bosten jusqu'à la rue Schilsweg 54-57, a été fermée à la circulation et des messages ont été diffusés par haut-parleur pour demander à la population de ne pas quitter les habitations. Les suspects sont activement recherchés. Plusieurs services de police participent aux recherches, indique le parquet d'Eupen qui demande aux citoyens de ne pas prendre en charge d'auto-stoppeurs, d'éviter le secteur et de ne pas entraver le travail de la police. Si des témoins remarquent quelque chose d'inhabituel, les informations doivent être transmises à la police. Le parquet n'est pas en mesure de donner, actuellement, davantage d'information quant à l'acte commis en Allemagne et qui a engendré le contrôle. (Belga)