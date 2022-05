Ligue des Champions - "Je suis l'homme des records", sourit Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real

Carlo Ancelotti ne pouvait pas cacher sa joie au moment de commenter le nouveau succès du Real Madrid en Ligue des Champions après sa victoire face à Liverpool en finale (0-1). "Je ne peux pas y croire. Nous avons vécu une saison fantastique. Nous avons vraiment bien fait les choses", a-t-il déclaré au micro de la chaîne britannique BT Sport.

"C'était un match difficile, nous avons beaucoup souffert, surtout en première période. Mais au final, je crois que nous avons mérité de gagner cette compétition. Nous sommes ravis", a ajouté le coach italien. Carlo Ancelotti compte désormais quatre Ligues des Champions à son actif (deux avec le Milan et deux avec le Real), un record. "Que dire? Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis l'homme des records. J'ai eu la chance de revenir ici (au Real) l'an dernier et de vivre une saison fantastique. Un club fantastique, une vraie bonne équipe avec des qualités et un fort caractère", a-t-il conclu. (Belga)