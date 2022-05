Météo - Un temps frais et instable ce dimanche avec des averses en cours de journée

Ce dimanche matin, des averses affecteront la côte et le nord-ouest du pays puis elles s'étendront à une large partie centrale du pays avant de concerner aussi le sud du sillon Sambre et Meuse l'après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Ces averses pourront localement être intenses et éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. L'après-midi, le temps devrait devenir généralement sec à la côte, puis aussi sur le quart nord-ouest du territoire. Il fera frais avec des maxima de 11 ou 12 degrés en Hautes-Fagnes à 16 degrés en Gaume. Dans la nuit de dimanche à lundi, des nuages en provenance de la Mer du Nord atteindront à nouveau le littoral ainsi que l'extrême nord du pays, et des nuages bas pourraient se former sur le versant nord de l'Ardenne. Ailleurs, le ciel deviendra généralement peu nuageux. La nuit sera à nouveau assez froide avec des minima de 0 à 4 degrés en Ardenne et de 4 à 8 degrés ailleurs. Lundi, le temps sera généralement sec mais frais. Les passages nuageux alterneront avec des éclaircies et quelques averses seront possibles par endroits. Les maxima varieront entre 11 degrés en haute Ardenne et 15 ou 16 degrés dans la plupart des autres régions. (Belga)