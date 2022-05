Parfaitement lancé, Arnaud De Lie s'impose facilement au sprint du GP Marcel Kint

Dimanche après-midi, Arnaud De Lie (Lotto Soudal) a remporté le GP Marcel Kint (1.1). Le Belge de 20 ans a dominé le sprint pour remporter la 4e victoire professionnelle de sa carrière. "C'est une victoire d'équipe", a commenté le vainqueur du jour qui conforte par la même occasion sa 1re place au classement de l'Exterioo Cycling Cup.

Le GP Marcel Kint, qui constitue la 7e manche de l'Exterioo Cycling Cup, a été émanée de chutes. Le peloton s'est donc scindé en plusieurs groupes, les plus forts constituant un peloton réduit en tête de course mené par Lotto-Soudal. À une poignée de kilomètres de l'arrivée, un groupe de 3 coureurs a tenté de prendre la fuite, mais les équipes des sprinteurs ont fait le nécessaire pour refermer l'écart avant qu'il ne soit trop tard pour laisser s'exprimer leurs leaders. Dans le sprint, Lotto Soudal et Reinardt Jense van Rensburg ont fait le nécessaire pour mettre Arnaud De Lie sur orbite. Le jeune coureur belge a pris plusieurs longueurs d'avance sur ses concurrents pour s'imposer largement. L'Italien Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty Gobert) complètent le podium, tandis que cinq Belges terminent dans le top 10. Avec cette victoire, Arnaud de Lie augmente son avance en tête de l'Exterioo Cycling Cup. (Belga)