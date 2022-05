Plus de 80.000 personnes au cortège du "Ros Beiaard" à Termonde

Plus de 80.000 spectateurs ont assisté dimanche au traditionnel cortège du "Ros Beiaard" (Cheval Bayard) à Termonde.

La procession illustre la légende des quatre fils Aymon, qui possédaient le Cheval Bayard, en commun, selon la légende. Lors du cortège, les quatre frères légendaires, nés à Termonde, sont assis sur un cheval de bois qui pèse une tonne et qui est porté par douze hommes. Le cortège a démarré vers 14h50 et est arrivé vers 20h après avoir effectué les 5 km du parcours. Deux mille figurants costumés, des centaines de chevaux et d'autres animaux ont participé à l'événement traditionnel. (Belga)