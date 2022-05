Premier League - Nottingham Forest remporte les playoffs contre Huddersfield et retrouve la Premier League

Samedi après-midi, Nottingham Forest s'est imposé, 0-1, en finale des playoffs de Championship, la deuxième division anglaise, face à Huddersfield. Forest remonte en Premier League pour la première fois depuis la saison 1998-1999.

La libération pour Nottingham est venue des pieds du malheureux Levi Colwill, qui a marqué contre son camp l'unique but de la rencontre à la 43e minute du match. À Wembley, les Reds ont ainsi remporté la finale des playoffs en défendant leur avance d'un but jusqu'au coup de sifflet final, après avoir éliminé Sheffield United en demi-finales. Nottingham Forest, qui avait terminé 4e au classement du Championship, disputera la saison prochaine en Premier League. C'est la première saison du club dans l'élite du football anglais depuis la saison 1998-1999. Forest rejoint ainsi Fulham et Bournemouth, qui étaient déjà promus après avoir terminé respectivement 1er et 2e du championnat. (Belga)