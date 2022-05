Roland-Garros - Rafael Nadal renverse Félix Auger-Aliassime en cinq sets et rejoint Djokovic en quarts

Rafael Nadal retrouvera Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem. Sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier, l'Espagnol, N.5 mondial et tête de série N.5, a dû livrer une bataille de 4 heures et 23 minutes pour venir à bout du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9/N.9) en huitièmes de finale dimanche: 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Nadal, 35 ans, disputera les quarts de finale de Roland-Garros, où il a remporté 13 de ses 21 titres en Grand Chelem, pour la 15e fois de sa carrière. En 2015, il n'avait pas réussi à se qualifier pour le dernier carré après une défaite contre Novak Djokovic. Djokovic, N.1 mondial, sera encore l'adversaire du Taureau de Manacor en quarts de finale cette année à la Porte d'Auteuil. Le Serbe a battu l'Argentin Diego Schwartzman en trois sets 6-1, 6-3, 6-3 plus tôt dimanche. Le Serbe et l'Espagnol s'affronteront pour le 59e fois de leur carrière et pour la 18e fois en Grand Chelem. Au niveau des confrontations directes en Grand Chelem, Nadal mène actuellement 10 victoires à 7. Le dernier duel entre les deux membres du 'Big Three' remonte à la demi-finale de Roland-Garros en 2021. (Belga)