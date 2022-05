Roland-Garros - Sander Gillé, battu au 2e tour, ne retrouvera pas Joran Vliegen en double mixte

Sander Gillé n'affrontera pas son comparse Joran Vliegen en quarts de finale du double mixte à Roland-Garros. Gillé, associé à l'Australienne Storm Sanders, a été battu 4-6, 6-3 et 10/8 dans le super tie-break par l'Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Neal Skupski, têtes de série N.4, au 2e tour dimanche sur la terre battue de la Porte d'Auteul.

C'est donc la paire Krawczyk/Skupski qui rencontrera le duo formé par Joran Vliegen et la Norvégienne Ulrikke Eikeri avec pour enjeu une place dans le dernier carré. Ulrikke Eikeri et Joran Vliegen ont décroché plus tôt dans la journée leur billet pour les quarts en battant 6-4, 6-3 la paire française composée de Clara Burel et Hugo Gaston. Plus tôt dimanche, Gillé et Vliegen ont été éliminés en huitièmes de finale du double messieurs après leur défaite 6-4, 3-6, 7-6 (10/6) contre le Brésilien Rafael Matos et l'Espagnol David Vega Hernandez. (Belga)