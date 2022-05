BNXT League: Den Bosch, champion des Pays-bas

Den Bosch a conquis dimanche le titre de champion des Pays-Bas en battant une troisième fois son adversaire en finale, Leiden, 74 à 81 pour remporter la série 3 à 2.

C'est le premier titre pour Den Bosch depuis sept ans, mais le 17e de son histoire, le dernier remontant ainsi à 2015. Côté belge, Ostende a décroché la semaine dernière son 23e titre de champion de Belgique, le 11e d'affilée, en écartant Kangoeroes Malines en finale 3 victoires à une. Jean-Marc Jaumin avait entamé la saison à Den Bosch avant d'être remercié en octobre et de rejoindre le Phoenix Brussels. Les playoffs transfrontaliers de la BNXT League se poursuivent. Den Bosch y est reversé en demi-finales alors que Leiden disputera les quarts de finale mercredi (et vendredi pour le retour) contre le vainqueur de Mons-Hainaut/Louvain. Les Montois ont remporté le match aller 74 à 69. Le retour est prévu lundi soir. Le vainqueur de cette demi-finale sera opposé à Ostende les 5 et 7 juin. Kangoeroes Malines attend lui le vainqueur de Anvers ou Groningen en quarts de finale (les 1er et 3 juin). Le retour de ce duel aura lieu ce lundi soir aussi. Les Anversois avaient été largement dominés 97 à 63 à l'aller. Le gagnant de cette demi-finale sera opposé à Den Bosch en demi-finales (les 5 et 7 juin). La finale de la première édition de la BNXT League aura lieu - également en aller retour - les 9 et 11 juin. (Belga)