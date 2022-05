Julie Nullens meilleure barmaid de Belgique

Julie Nullens ("Le bar à Ju", à Sprimont), a remporté le titre de Meilleur bartender de Belgique 2022 lors du Concours National de l'Union of Belgium's Bartenders (UBB). Elle représentera la Belgique aux championnats du monde, qui se dérouleront à Cuba du 4 au 9 novembre.

Les candidats étaient soumis à plusieurs épreuves, dont un questionnaire en anglais, un test olfactif à l'aveugle, un test de rapidité et la réalisation d'un cocktail de cinq verres en sept minutes. Julie Nullens s'est démarquée avec son "Cuba Calva", à base de Pepsi Max, jus de citron, sirop de tabac maison, poire à l'Armagnac et Calvados. Olivier Delaunoy ("Hôtel Van der Valk", à Liège) et Michel van Hecke ("Tom Sam" à Bruxelles) complètent le podium. (Belga)