Lancement d'une salle de concert dans les anciennes écuries du Cirque royal à Bruxelles

La Ville de Bruxelles a inauguré lundi une nouvelle salle de concert dans les anciennes écuries du Cirque royal, situé rue de l'Enseignement. Elle a pour vocation à devenir un lieu de spectacles complémentaire à la grande salle."Après l'acquisition du Cirque royal en 2017, la Ville de Bruxelles, via sa Régie foncière, souhaitait revaloriser l'entièreté du bâtiment jusqu'à ses sous-sols", a expliqué Lydia Mutyebele (PS), échevine de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles. "En tant que nouveau gestionnaire, la Régie a opéré d'importants aménagements afin de permettre une exploitation optimale des lieux. C'est pourquoi je suis particulièrement fière de l'ouverture de cette nouvelle salle, qui pourra désormais accueillir tout un nouveau panel d'artistes et redynamisera le milieu culturel bruxellois". Vu la complexité de l'endroit, de nombreuses études ont été menées pour réhabiliter les écuries et optimiser l'espace. Avec ses 350 places debout ou 180 places assises face à une scène de 70 m2 liée à 2 loges dans les coulisses, "Le Club" répond aux attentes de proximité et d'intimité des artistes émergents, mais aussi confirmés. La programmation mêlera tous les genres artistiques dans un esprit Music-Hall. Le lieu est amené à faire se croiser des chanteurs et musiciens, des humoristes adeptes du stand-up comme des comédiens. Il sera aussi propice à des présentations d'album, des résidences, des conférences ou à des événements d'entreprises. Créé en 1878 de la main de l'architecte Wilhelm Kuhnen, le Cirque royal était alors l'unique cirque permanent de Bruxelles. Ce polygone de vingt côtés, soutenu par vingt colonnes et de 37 mètres de diamètre disposait d'écuries en contre-bas de la salle. Elles ont accueilli jusqu'à 110 chevaux, mais aussi des tigres et des éléphants. (Belga)