Présidentielle en Colombie - Gustavo Petro gagne le 1er tour, affrontera Rodolfo Hernandez au 2e

L'opposant de gauche Gustavo Petro est arrivé largement en tête dimanche du premier tour de l'élection présidentielle en Colombie, et affrontera au second tour le 19 juin un candidat indépendant, Rodolfo Hernandez, selon les résultats officiels provisoires publiés en soirée.M. Petro cumule 40,33% des voix, devant M. Hernandez (28,14%), indiquent ces résultats donnés par le Registre national, en charge de l'organisation du scrutin, après le dépouillement de plus de 97% des bulletins. Le candidat conservateur Federico Gutierrez, représentant la droite traditionnelle colombienne, est en troisième position avec 23,90%. (Belga)