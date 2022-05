Roland-Garros - Alexander Blockx éliminé au premier tour en double chez les juniors

Associé au Russe Yaroslav Demin, Alexander Blockx n'a pas franchi le cap du premier tour en double chez les juniors aux Internationaux de France à Roland-Garros, lundi sur la terre battue parisienne.

Alexander Blockx et Yaroslav Demin (ITF 21), 16 ans, se sont sévèrement inclinés (1-6; 2-6) contre les Paraguayens Adolfo Daniel Vallejo et Martin Antonio Vergara Del Puerto, têtes de série N.8 de cette deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Le premier set a été expédié en moins d'une demi-heure par le tandem paraguayen (1-6). La paire belgo-russe a pu grappiller un jeu de plus dans la seconde manche mais celle-ci a été tout aussi courte puisque 47 minutes sur l'ensemble du match auront suffi aux Paraguayens pour faire la différence. En simple, Alexander Blockx 17 ans, 32e mondial chez les juniors, au deuxième tour, et Gilles-Arnaud Bailly, 16 ans, 20e mondial déjà, en 8es de finale, sont toujours en lice. Gilles-Arnaud Bailly, membre du club de Visé, est aussi inscrit pour le double chez les juniors, où il fait la paire avec le Sud-Coréen Gerard Campana Lee. (Belga)