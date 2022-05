Un jeune hospitalisé dans un état critique après avoir été poignardé à St-Gilles

Un jeune homme autour des 17 ans a été victime de coups de couteau lors d'une bagarre qui a eu lieu ce lundi après-midi vers 14h30 au niveau du terrain de basket-ball de la place Morichar, à Saint-Gilles, selon une information de Sudinfo. La porte-parole du parquet de Bruxelles Willemien Baert a confirmé en fin de journée qu'une personne a reçu plusieurs coups de couteau et que ses jours sont en danger.Les coups, au nombre d'au moins deux, auraient été portés au niveau du thorax, selon Sudinfo. Le média avance que deux suspects auraient été interpellés après les faits, ce que confirme la porte-parole de la zone Bruxelles Midi (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest), Sarah Frederickx, sans préciser à ce stade les circonstances de l'agression. Le parquet de Bruxelles devrait communiquer plus largement sur l'affaire mardi. (Belga)