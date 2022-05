Veronika Kudermetova rejoint Daria Kasatkina en quarts de finale de Roland-Garros

Veronika Kudermetova, la partenaire de double d'Elise Mertens, a rejoint Daria Kasatkina en quarts de finale de Roland-Garros, lundi. Menée un set à rien face à l'Américaine Madison Keys, 22e mondiale et 22e tête de série, la Russe a inversé la tendance pour l'emporter en trois sets 1-6, 6-3, 6-1 en 1 heure et 41 minutes lundi en 8e de finale en ouverture de programme sur le Court Philippe-Chatrier.

En quarts de finale, Veronika Kudermetova, 29e mondiale et 29e tête de série de ce deuxième Grand Chelem de l'année, affrontera sa compatriote Daria Kasatkina. La Russe, évoluant sous bannière neutre, 20e mondiale et tête de série N.20, s'est qualifiée lundi en écartant l'Italienne Camila Giorgi, 30e mondiale et tête de série N.28, sur un double 6-2 sur la terre battue du Court Suzanne-Lenglen. Veronika Kudermetova, qui se retrouve pour la première fois de sa carrière en simple en quarts de finale d'un Grand Chelem, doit remonter sur le court lundi en compagnie d'Elise Mertens. La paire belgo-russe, tête de série N.2, doit affronter les Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang, têtes de série N.13, au 3e tour du double dames, en 3e rotation sur le Court Simonne-Matthieu. (Belga)