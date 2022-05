1B Pro League - L'Excel Mouscron déclaré en faillite

En proie à des difficultés financières, le club de football de l'Excel Mouscron a été mis en faillite ce mardi soir au terme d'un conseil d'administration.

Relégué en D2 amateurs ACFF après s'être vu refuser la licence du football professionnel, l'Excel Mouscron a été mis en faillite ce mardi soir. Le club a annoncé la nouvelle après son conseil d'administration qui s'est tenu ce même jour. "Lors du dernier Conseil d'Administration, accompagné de la ville et l'IEG, les membres du CA avait décidé de prendre un délai de réflexion supplémentaire pour tenter de trouver une solution aux problèmes rencontrés par le club. Un groupe de travail, composé de Pierre Huys, Guy Brutsaert, Benjamin Seillier et les avocats du club, avaient été chargés d'étudier les différentes pistes possibles. Au terme de ce délai de deux semaines, et malgré de fortes réductions de charges envisageables aucune solution n'a été trouvée afin de financer une procédure de réorganisation judiciaire. Le Conseil d'Administration a donc décidé de faire aveu de faillite. C'est avec beaucoup de peine et de déception que nous avons dû nous résoudre à prendre cette décision. En parallèle de cela, des démarches envers l'ACFF ont été entreprises au part avant afin de permettre aux équipes féminines et masculines du Futurosport d'évoluer au plus haut niveau possible, c'est-à-dire en 1er Provinciale pour les filles et en Inter-Provinciale pour les garçons". L'Excel Mouscron a terminé 7e en D1B lors de la saison écoulée après avoir évolué durant sept saisons au sein de l'élite du football belge. (Belga)