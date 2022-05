Au moins trois morts dans le premier ouragan de la saison au Mexique

Le passage de l'ouragan Agatha au Mexique a fait au moins trois morts. Les victimes ont été prises dans un glissement de terrain à Santa Catarina Xanaguía dans l'Etat de Oaxaca (est), ont indiqué mardi des membres de la Protection civile.Accompagnée de vents de 165 km/h, Agatha est "l'ouragan le plus violent" jamais enregistré sur la côte Pacifique du Mexique au mois de mai depuis 1949, d'après le NHC. Le NHC a classé Agatha catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui compte 5 gradations. Agatha a touché terre lundi passant par plusieurs sites touristiques importants du Mexique, sur la côte Pacifique. Elle a causé d'importantes inondations et glissements de terrain. Elle a ensuite perdu en intensité. Elle a été dégradée en tempête tropicale mardi et s'est dissipée. Mais le sud-est du pays continuait à être copieusement arrosé. La Protection civile a précisé que le nombre de victimes pourrait augmenter car certaines zones étaient encore inaccessibles. La compagnie publique d'électricité a indiqué que 70.000 foyers avaient connu une rupture temporaire de connexion. La saison des ouragans s'étend du 15 mai au 30 novembre dans le Pacifique et du 1er juin au 30 novembre dans l'Atlantique. (Belga)