Coupe du monde de voile - Emma Plasschaert 27e après la première régate en ILCA 6 à Almere

Emma Plasschaert, championne du monde et N.1 mondiale, occupe la 27e place dans la catégorie ILCA 6 après la première régate des Allianz Regatta, la manche de la Coupe du monde de voile, mardi à Almere, aux Pays-Bas. Eline Verstraelen occupe la 40e place dans cette catégorie (ex-Radial Laser). Arthur De Jonghe et Jan Heuninck sont en tête en 49er après avoir gagné la première régate. Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers occupent la neuvième place. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ne sont pas encore entrées en action en 49er FX.

Le programme de la catégorie ILCA 6 à Almere compte huit régates et une course pour les médailles. En 49er et 49er FX, il y a douze régates et une course pour les médailles. Ce mercredi débuteront les épreuves de kites et planches à voile de la Bataviastrand à Lelystad. Thomas Broucke (IQFoil) et Daan Baute (Formule Kite) défendront les couleurs belges. (Belga)