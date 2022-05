JO 2024 - Pour Cédric Van Branteghem, les JO de Paris constituent un énorme atout pour la Belgique

Les drapeaux olympique et paralympique ont été déployés mardi sur la Grand Place de Bruxelles, première étape d'une tournée internationale en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Trois cents jeunes de différents pays, les ont accueillis avec un grand flash mob/danse. Cédric Van Branteghem, CEO du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), voit dans la proximité de la capitale française un atout pour enthousiasmer nos jeunes pour le plus grand événement sportif du monde.

La tradition veut que les drapeaux olympique et paralympique restent dans la ville hôte jusqu'au début des Jeux, mais ces derniers mois, ils ont traversé la France avant de franchir la frontière belge. Depuis le premier rang, Van Branteghem a vu l'athlète Anne Zagré porter le drapeau olympique jusqu'à la place avant de l'agiter lui-même au milieu d'une foule enthousiaste. "C'est formidable de voir tous ces jeunes réunis", s'est réjoui Van Branteghem, 43 ans, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. "On perçoit vraiment les valeurs olympiques, comme le respect de l'autre et le mélange de toutes les nationalités. Nous devons continuer à diffuser ces valeurs. Nous devons aussi faire rêver les jeunes, c'est le but des Jeux." "Nous voulons faire passer le message à nos jeunes que tout le monde peut aller aux Jeux, ils doivent s'en rendre compte. Les Jeux se dérouleront près de chez nous en 2024. Nous devons faire valoir cet atout dans les écoles et les clubs sportifs", a conclu l'ancien athlète. (Belga)