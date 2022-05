Patrick Asselman et Govert Quintyn dans le staff de Mbaye Leye à Zulte Waregem

Le staff de Mbaye Leye à Zulte Waregem est désormais complets, avec la désignation de Patrick Asselman au poste d'adjoint et de Govert Quintyn à celui de préparateur physique, a indiqué le Essevee mardi.

Patrick Asselman, 53 ans, avait déjà été le T2 de Leye au Standard. L'ancien attaquant des Rouches avait auparavant aussi été adjoint à OHL et analyste vidéo à Anderlecht et au Standard. Govert Quintyn, 39 ans, est issu de Voetbal Vlaanderen, l'aile flamande de la fédération. Le staff se compose aussi de Gianny De Vos (entraîneur des gardiens), Kenny Santy (analyse video) et Jarno De Vleeschauwer (performance coach). Mbaye Leye, 39 ans, a été nommé entraîneur de Zulte Waregem il y a deux semaines. Le Sénégalais, qui était sans club depuis son licenciement du Standard en octobre dernier, prend la place du duo composé de Timmy Simons et Davy de Fauw qui avait repris l'équipe au mois de décembre après le limogeage de Francky Dury. Timmy Simons et Davy de Fauw quittent le club, les discussions pour leur trouver une nouvelle fonction n'ayant pas abouti. (Belga)