Sommet européen - Optimisme prudent autour de l'embargo pétrolier au sommet des 27

La discussion se poursuivait lundi soir entre leaders européens, rassemblés à Bruxelles pour un sommet extraordinaire dont la première journée est consacrée à l'Ukraine et au dossier "énergie". Une piste de solution pourrait tenir la corde en ce qui concerne l'embargo européen sur le pétrole russe, selon une source proche des discussions. Elle réserverait un an et demi de délai supplémentaire au brut russe acheminé par oléoduc vers les pays enclavés.Durant la journée, la piste sur toutes les lèvres était déjà celle d'une distinction entre pétrole acheminé par la mer et pétrole voyageant par oléoduc. Une approche "pas mauvaise", selon les mots du Premier ministre hongrois Viktor Orban à son arrivée au sommet. Une certaine période d'exemption serait tolérée pour une partie de l'oléoduc Droujba, celle qui alimente la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie (la branche sud). Une proposition qui circule prévoit une telle exemption pour 18 mois (à partir de fin 2022), mais accompagnée d'un "mécanisme de contrôle" via lequel la Commission évaluerait en permanence si l'exemption reste bien nécessaire au regard de la sécurité d'approvisionnement des trois pays concernés. Plusieurs parties le soulignent: même en maintenant une partie de Droujba active jusqu'à mi-2024, la plus grande partie du flux actuel de brut russe vers l'UE serait couverte par l'embargo européen (environ 90%), si l'on table sur l'engagement ferme de l'Allemagne et de la Pologne de se défaire de toute manière, rapidement, de leur approvisionnement via la branche nord de ce même pipeline. Côté belge, tout comme côté néerlandais, deux pays ouverts sur la mer, on s'inquiète avant tout du maintien d'une position concurrentielle favorable pour les ports d'Anvers et de Rotterdam, leurs raffineries et leur industrie pétrochimique. On y craint une concurrence inéquitable depuis l'Allemagne, si cette dernière maintenait un approvisionnement par oléoduc de Russie. (Belga)