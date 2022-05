Une quadragénaire arrêtée après la mort suspecte de son fiancé dans le Limbourg

La chambre du conseil de Hasselt a confirmé mardi la détention d'une dame de 44 ans à la suite du décès suspect de son fiancé, âgé de 45 ans, retrouvé mort à Lummen le 19 mai dernier. L'avocate de la quadragénaire, Lynn Clerinx, a fait appel de cette décision et la chambre des mises en accusation a donc deux semaines pour se prononcer.Robby C. avait été retrouvé sans vie le jeudi 19 mai à son domicile, Burgemeester Vandenhovestraat à Lummen. Le parquet du Limbourg, considérant la mort comme suspecte, avait envoyé une équipe de médecine légale sur place et le labo. Les premiers éléments récoltés ont confirmé que la mort pouvait avoir une origine violente et extérieure. La compagne de la victime a été appréhendée et entendue le lendemain de la macabre découverte. L'homme serait mort d'une asphyxie. Me Clerinx précise que l'instruction maintient également l'hypothèse du suicide. L'avocate espère que l'enquête va donner de nouveaux résultats d'ici la décision de la chambre des mises. En attendant, sa cliente reste derrière les barreaux. (Belga)