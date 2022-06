Le prix d'un paquet de cigarettes pourrait dépasser 40 euros aux Pays-Bas d'ici 2040

Le gouvernement néerlandais songe à augmenter le prix du paquet de cigarettes pour qu'il oscille entre 30 et 47 euros d'ici 2040, rapportent plusieurs médias néerlandais mercredi.

Le secrétaire d'État à la Santé publique, Maarten van Ooijen, espère de la sorte faire diminuer le nombre de fumeurs dans le pays, de 20% actuellement à 7% en 2040. Le prix d'un paquet de cigarettes aux Pays-Bas coûte 8 euros pour le moment. L'accord gouvernemental aux Pays-Bas stipule que son prix doit être augmenté et atteindre 10 euros à l'horizon 2025. Les prix devraient ensuite augmenter de deux euros par an, selon le secrétaire d'État. Ce dernier est convaincu qu'une augmentation des prix est la meilleure façon d'inciter les fumeurs à abandonner la cigarette. Il cite en exemple l'Australie où un paquet de cigarettes peut coûter plus de 20 euros. (Belga)