Le Théâtre de Namur dévoile sa programmation en collaboration avec le CCN

Le Théâtre de Namur a dévoilé mardi la programmation de sa prochaine saison. Pour la première fois, le lieu s'associe au Centre culturel namurois (CCN), situé aux anciens Abattoirs de Bomel.

Directrice du Théâtre de Namur depuis tout pile un an, Virginie Demilier a pu cette fois apporter sa touche à la programmation, nouveautés à la clé. La plus importante est donc ce jumelage avec le CCN. Concrètement, l'idée est de proposer des "expériences prolongées" en parallèle aux pièces et événements se déroulant au théâtre. Cela, sous la forme d'expositions, de résidences ou encore de rencontres. Une nouvelle orientation symbolisée par le slogan "D'autres mondes vous attendent". "Par exemple, nous allons accueillir dans les deux lieux l'artiste nigériane Ifeoma Fafunwa, qui est connue pour porter la parole des femmes des bidonvilles sur scène", a expliqué Virginie Demilier. "Au théâtre, elle présentera un spectacle à orientation stand-up issu de ses rencontres avec des Namuroises. Au CCN, l'expérience sera prolongée avec la projection d'un documentaire sur elle et son oeuvre. Il sera aussi possible de la rencontrer." La nouvelle saison sera également marquée par les 30 ans de la Compagnie Victor B, des animations à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté le 17 octobre ou encore le Festival de l'Horreur en novembre. La programmation complète est dès à présent disponible sur www.theatredenamur.be. (Belga)