Les Danois ont massivement voté "oui" pour rejoindre la politique de défense de l'UE

Une majorité écrasante de Danois, presque 67%, ont voté mercredi en faveur d'une intégration à la politique de défense de l'UE, selon le décompte de 99% des bulletins de vote."Ce soir, le Danemark a envoyé un signal important. A nos alliés en Europe et l'Otan, et au (Président Vladimir) Poutine. Nous montrons que, quand Poutine envahit un pays libre et menace la stabilité en Europe, nous autres nous nous rassemblons", a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen à ses partisans. "Il y a eu une Europe avant le 24 février, avant l'invasion russe et il y a une Europe après", a-t-elle ajouté. Deux semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Mme Frederiksen avait annoncé un accord avec la plupart des partis du Parlement pour soumettre la fin de l'exception danoise à un référendum, ainsi que d'importants investissements militaires pour franchir la barre des 2% du PIB consacrés au budget de la Défense souhaités par l'Otan. Pays traditionnellement eurosceptique, le Danemark avait obtenu en 1993 une série d'exceptions, baptisée "opt outs" (options de retrait) sur plusieurs questions européennes, notamment en matière de défense. Le pays scandinave - membre fondateur de l'Otan - n'a ainsi pu participer à aucune mission militaire de l'UE. Jadis marginale, la politique de défense des 27 a pris de l'ampleur ces dernières années, même si des idées d'armée européenne font encore figure de repoussoir pour de nombreuses capitales. (Belga)