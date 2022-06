Les Danois ont massivement voté "oui" pour rejoindre la politique de défense de l'UE

Une majorité écrasante de Danois, presque 67%, ont voté mercredi en faveur d'une intégration à la politique de défense de l'UE, selon le décompte de 97% des bulletins de vote."Ce soir, le Danemark a envoyé un signal important. A nos alliés en Europe et l'Otan, et au (Président Vladimir) Poutine. Nous montrons que, quand Poutine envahit un pays libre et menace la stabilité en Europe, nous autres nous nous rassemblons", a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen. (Belga)