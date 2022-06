Moteurs défectueux: perquisitions chez BMW en Allemagne et Autriche

Des locaux du constructeur automobile allemand BMW ont fait l'objet de perquisitions mercredi en Allemagne et en Autriche dans le cadre d'une enquête des autorités sud-coréennes en cours depuis 2018 sur des problèmes dans le circuit de refroidissement des gaz d'échappement, a indiqué le groupe."A l'occasion d'une demande d'entraide judiciaire émise par les autorités coréennes en 2020, le parquet de Munich a perquisitionné aujourd'hui des locaux de BMW Group à Munich et Steyr", en Autriche, où le groupe possède une usine, explique le constructeur dans un communiqué. Les autorités sud-coréennes enquêtent sur des dysfonctionnements de moteurs en raison d'un problème dans le circuit de refroidissement des gaz d'échappement, qui avaient donné lieu en 2018 à plusieurs cas d'incendies de véhicule en Corée du Sud. Plus d'un million de voitures dans le monde avaient été rappelées au cours de cette année-là par BMW, qui évoquait alors "des cas isolés" et un risque limité. Le constructeur avait incriminé un composant défectueux destiné à réduire les émissions des moteurs diesels. La police sud-coréenne avait déjà mené des perquisitions au siège local de BMW à Séoul, cherchant à déterminer si l'entreprise avait tenté de masquer des défauts. En plus du lancement d'une enquête judiciaire, le constructeur bavarois s'était vu infliger fin 2018 une lourde amende par Séoul pour avoir traîné à prendre la mesure d'un problème déjà connu, selon les autorités. BMW affirme dans son communiqué mercredi que cette enquête des autorités sud-coréennes à son encontre "a été clôturée en mai 2022". "Il est important pour nous de constater que les enquêtes en cours des autorités n'ont, de nouveau, à aucun moment porté sur le reproche d'utilisation de dispositifs non autorisés. Ce n'est pas non plus l'objet de la perquisition effectuée aujourd'hui" (mercredi), assure le groupe. (Belga)