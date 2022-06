Présidentielle en Colombie - Quasi-égalité entre les deux candidats du second tour de la présidentielle colombienne

Les deux candidats qui s'affronteront le 19 juin au second tour de la présidentielle en Colombie sont quasi au coude-à-coude, indique un premier sondage publié mercredi.Dans cette première enquête d'opinion réalisée depuis le premier tour du scrutin dimanche, le qualifié surprise, l'homme d'affaires indépendant Rodolfo Hernandez, obtiendrait 41% des intentions de vote, contre 39% pour l'opposant et sénateur de gauche Gustavo Petro. Ce sondage, repris en une de la presse colombienne mercredi, a été réalisé par le Centre de consultation nationale (CNC) auprès de 1.200 personnes, avec une marge d'erreur de 2,8%, ce qui laisse les deux candidats techniquement à égalité. Favori des sondages depuis des mois, M. Petro est arrivé en tête du 1er tour avec 40% des voix. Il affrontera M. Hernandez, arrivé en deuxième position (28%) et qui a éliminé, à la surprise générale, le candidat conservateur, pourtant soutenu par la droite et l'essentiel des partis traditionnels de la classe politique colombienne. Décrits comme "anti-système", MM. Petro et Hernandez ont littéralement enterré l'establishment et les vieilles élites politiques colombiennes, le premier en capitalisant sur la soif de changement des électeurs, le second en portant -essentiellement sur les réseaux sociaux- un discours contre les "voleurs" (corrompus). Sans parti pour le soutenir ni idéologie claire, M. Hernandez, magnat de l'immobilier qui a fait fortune dans la construction des logements sociaux avant de devenir maire de sa ville de Bucaramanga (nord), a connu une ascension fulgurante ces dernières semaines dans les sondages. (Belga)