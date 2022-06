Roland-Garros - Fin de parcours en double pour Greet Minnen, éliminée en quarts de finale

Greet Minnen (WTA 74 en double) et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 120 en double) n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du double dames de Roland-Garros. Les Américaines Cori Gauff (WTA 10 en double) et Jessica Pegula (WTA 31 en double), têtes de série N.8, ont mis un terme au beau parcours de la paire belgo-hongroise en s'imposant 6-4, 4-6, 6-4 mercredi, sur le court Simonne-Mathieu. La rencontre a duré 2 heures et 10 minutes.

Eliminée au 1er tour du simple, Minnen (WTA 83), 24 ans, a obtenu le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem en accédant aux quarts de finale du double, aux côtés de Bondar. Mais la paire formée par Gauff et Pegula, respectivement demi-finaliste et quart-de-finaliste en simple, a représenté un obstacle trop élevé pour la paire belgo-hongroise. Dans le premier set, Pegula et Gauff avait rapidement fait le break, pour mener 2-0. Minnen et Bondar ont débreaké, revenant à 3-2. Le duo américain remportait cependant la manche sur le service de leurs adversaires. Un break dans le cinquième jeu suffisait à Minnen et Bondar pour revenir à une manche partout (4-6). Dans le dernier set, la partie restait en équilibre jusqu'au 10e jeu. Pegula et Gauff réalisaient alors un jeu blanc sur la mise en jeu de Bondar et Minnen pour remporter le match (6-4). Pegula et Gauff, affronteront pour une place en finale, leurs compatriotes Madison Keys (WTA 503 en double) et Taylor Townsend (WTA 1.044 en double), victorieuses 7-6 (7/5), 2-6, 7-5 de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 66 en double) et de la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 57 en double). (Belga)