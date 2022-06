Roland-Garros - La finale du double mixte avec Joran Vliegen en lever de rideau jeudi

La finale du double mixte, avec Joran Vliegen, ouvrira la 12e journée de Roland-Garros, jeudi. La suite de la journée sera consacrée aux demi-finales du simple dames.

A midi, en première rotation sur le court Philippe-Chatrier, Joran Vliegen deviendra le premier Belge à disputer une finale du double mixte aux Internationaux de France. Vliegen, 28 ans, et sa partenaire norvégienne Ulrikke Eikeri défieront la Japonaise Ena Shibahara et le Néerlandais Wesley Koolhof, têtes de série N.2. Dans l'après-midi, la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, affrontera la Russe Daria Kasatkina (WTA 20) en demi-finales du simple dames, puis l'Italienne Martina Trevisan (WTA 59), la seule à ne pas être tête de série, jouera contre la plus jeune joueuse encore en lice, l'Américaine Cori Gauff (WTA 23), 18 ans. Principaux matchs de la 12e journée, jeudi: . Court Philippe-Chatrier (à partir de 12h00) ++ Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen (Nor/Bel) - Ena Shibahara/Wesley Koolhof (Jap/P-B/N.2) (pas avant 15h00) Iga Swiatek (Pol/N.1) - Daria Kasatkina (Rus/N.20) Martina Trevisan (Ita) - Coco Gauff (USA/N.18) . Court N.6 (à partir de 11h) ++ (2e match) Gilles Arnaud Bailly (Bel) - Dylan Dietrich (Sui) ++ (3e match) Diana Shnaider/Hanne Vandewinkel (Rus/Bel/N.5) - Nikola Bartunkova/Celine Naef (Tch/Sui/N.2) . Court N.12 (à partir de 11h00) ++ (4e match) Tom Egberink/Joachim Gérard (P-B/Bel) - Gustavo Fernandez/Shingo Kunieda (Arg/Jap) . Court N.14 (à partir de 11h00) ++ (4e match) Liv Hovde/Qavia Lopez (USA/N.3) - Lucija Ciric Bagaric/Sofia Costoulas (Cro/Bel) (Belga)