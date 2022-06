Sheryl Sandberg, la numéro deux de Meta , annonce sa démission

"Après 14 ans, je vais quitter Meta", a déclaré sur Facebook mercredi Sheryl Sandberg, la directrice des opérations du géant américain des réseaux sociaux, qui va cependant rester au Conseil d'administration.Elle a assuré que ces années "aux côtés de Mark" Zuckerberg, le patron et fondateur de la société, ont été "l'honneur et le privilège d'une vie", alors que le groupe californien est largement critiqué par les politiques et la société civile pour son modèle économique. (Belga)