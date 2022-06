Un militant d'extrême droite planifie un hommage à Jürgen Conings

Une commémoration en hommage à Jürgen Conings, le soldat aux sympathies d'extrême droite dont le corps avait été retrouvé dans le bois de Dilser, dans le Limbourg, est prévue samedi 11 juin peut-on lire sur la page Facebook d'une organisation d'extrême droite créée par l'ancien soldat Tomas Boutens, à l'initiative de la commémoration.

Le message indique que l'hommage a Jürgen Conings a été déplacé du 4 juin au 11 juin. Tomas Boutens a été condamné en 2014 à cinq ans de prison pour son adhésion à Bloed, Bodem, Eer en Trouw, un groupe néo-nazi flamand. La maison de M.Boutens a été fouillée pendant la recherche de Jürgen Conings. La commune de Dilsen-Stokkem et la zone de police locale n'ont pas encore reçu de demande formelle. "Nous n'avons aucune information à propos d'une quelconque commémoration, ni concernant le lieu, ni l'heure, ni les participants. Il s'agit uniquement de messages sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de demande officielle", confirme la bourgmestre Sofie Vandeweerd (Open VLD). "Si cela se concrétise, la police enquêtera pour savoir qui est derrière tout cela et quelles sont les intentions de ces personnes." Un hommage à Jürgen Conings a déjà eu lieu le 21 mai. "Si les gens veulent le commémorer en paix, ce n'est pas un problème. Tant que la paix n'est pas troublée, tout le monde est libre", indique Sofie Vandeweerd. "La commémoration de l'année dernière a été interdite parce qu'elle était anonyme. Par la suite, une demande est arrivée et nous avons donné notre accord." (Belga)