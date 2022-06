Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Trois arrestations dans des enquêtes sur des attaques dans le milieu de la drogue à Anvers

Trois suspects ont été récemment arrêtés à Anvers pour deux attaques qui se sont déroulées dans le milieu de la drogue, indique mercredi le parquet de la Métropole. Les trois suspects sont deux hommes de nationalité néerlandaise âgés de 19 et 21 ans ainsi qu'un homme de 25 ans originaire de Forest en Région bruxelloise.Les attaques ont été respectivement commises le 13 mai à Deurne et le 24 mai à Berchem. À Deurne, deux explosifs ont ainsi été lancés depuis une voiture sur une maison tandis qu'à Berchem, des coups de feu ont été tirés sur la façade de deux maisons. Pour les faits qui se sont déroulés à Deurne, une voiture suspecte immatriculée aux Pays-Bas avait attiré l'attention des forces de l'ordre et une course-poursuite s'en était suivie et s'était terminée Outre-Moerdijk où deux hommes de 19 et 21 ans ont pu être appréhendés. Les deux individus ont ensuite été remis à la Belgique où ils ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction du chef de dégradation ou destruction de biens mobiliers la nuit, infraction à la législation sur les explosifs et participation à une organisation criminelle. Concernant l'attaque de Berchem, la police avait également repéré un véhicule suspect. La piste les a menés à un Forestois de 25 ans qui a également été placé sous mandat d'arrêt. Le parquet dit prendre les faits au sérieux comme toujours avec les violences liées à la drogue. Les deux attaques de la nuit dernière à Borgerhout et Merksem font l'objet d'une enquête minutieuse. "Deux juges d'instruction ont été désignés pour ces dossiers et ils assurent également le suivi des dossiers des uns et des autres, afin que d'éventuels liens puissent être rapidement établis", a précisé le parquet. (Belga)