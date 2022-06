Coupe du monde de voile - Emma Plasschaert bondit au 3e rang à Almere

Emma Plasschaert a bondi de la 13e à la 3e place en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial) au terme de la troisième journée de l'Allianz Regatta, deuxième manche de la Coupe du monde de voile, jeudi, à Almere, aux Pays-Bas.

Plasschaert a connu une excellente journée, avec une deuxième place dans la quatrième régate et une victoire dans la cinquième. Avec 26 points, elle gagne dix positions et remonte au troisième rang, juste derrière la Grecque Vasileia Karachaliou (25). La Française Louise Cervera reste solidement en tête avec 12 points. Eline Verstraelen est 43e, deux rangs de mieux que la veille, avec 136 points après une 23e et une 41e place jeudi. En 49er, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers ont glissé d'un rang et sont sixièmes avec 36 points après huit régates. Arthur De Jonghe et Jan Heuninck (65) ont perdu trois places pour pointer au 15e rang. Les Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken (14) trônent en tête. En 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont reculé d'une place. Elles occupent la septième position avec 42 points après sept régates. Les Australiennes Laura Harding et Annie Wilmot (23) sont premières. Le programme de la catégorie ILCA 6 à Almere compte neuf régates et une course aux médailles. En 49er et 49er FX, il y a treize régates et une course aux médailles. Daan Baute pointe à la 29e place en Formula Kite après sept régates. En planche à voile, Thomas Broucke est 8e en IQFoil après quatre régates. (Belga)