Invasion de l'Ukraine - L'Occident doit se préparer à une "guerre d'usure" sur le "long terme" en Ukraine

Les pays occidentaux doivent se préparer "à une guerre d'usure" sur le "long terme" en Ukraine, a prévenu jeudi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à Washington, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden.

"Nous devons être préparés sur le long terme. Parce que ce que nous voyons est que cette guerre est désormais devenue une guerre d'usure", a affirmé M. Stoltenberg à des journalistes. Jens Stoltenberg est présent dans la capitale américaine pour préparer le sommet de l'Otan prévu du 28 au 30 juin à Madrid et a indiqué avoir l'intention d'aboutir à des résultats avant l'événement. La guerre en Ukraine "pourrait se terminer demain, si la Russie mettait fin à son agression", avait déclaré mercredi le secrétaire général de l'Otan lors d'une conférence de presse aux côtés du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Mais "nous ne voyons aucun signe dans cette direction à ce stade", avait-il ajouté. La guerre menée par la Russie en Ukraine va durer encore "de nombreux mois", avait ainsi abondé Antony Blinken. Depuis le début de l'invasion, les troupes russes ont pris le contrôle de régions du sud de l'Ukraine - l'essentiel de celle de Kherson et une partie de celle de Zaporijjia - et progressé lentement dans le Donbass avec notamment la prise de Marioupol (sud-est). (Belga)