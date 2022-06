La Chambre réclame un meilleur accompagnement psychosocial des militaires

La Chambre a approuvé jeudi à l'unanimité en séance plénière une proposition de résolution de l'Open Vld, co-signée par les autres partis de la majorité, relative à la mise en place d'un accompagnement psychosocial adéquat des militaires en fin de mission et au rôle du "sas d'adaptation" dans cet accompagnement.La résolution demande au gouvernement d'en faire davantage sur le soutien psychosocial, grâce à ce que l'on appelle un "sas d'adaptation". Il s'agit d'une phase intermédiaire entre le travail en mission et le retour au pays. Les soldats reçoivent alors le soutien psychosocial nécessaire avant de reprendre une "vie normale". Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France, entre autres, travaillent avec un tel sas depuis un certain temps. Ce texte devait être approuvé la semaine dernière, mais son vote avait été reporté faute d'une présence suffisante d'élus de la majorité. (Belga)