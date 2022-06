La Chambre veut instaurer des critères humains pour l'attribution d'événements sportifs

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de résolution socialiste relative aux critères d'attribution des événements sportifs internationaux, en particulier par rapport aux droits du travail et aux droits humains.Le texte fait évidemment référence à l'attribution de la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Le pays du Golfe est critiqué depuis des années en raison de la situation des droits de l'homme et des conditions de travail des étrangers. Selon le quotidien britannique The Guardian, dont l'enquête a été publiée en février 2021, pas moins de 6.500 ouvriers seraient décédés depuis 2010, année de l'attribution du Mondial 2022, sur les chantiers de construction des différents stades. La résolution encourage le Qatar à poursuivre les réformes entreprises. Mais il va au-delà du seul cas de ce pays et cite également les coupes du monde de football 2014 et 2018 au Brésil et en Russie, les Jeux olympiques d'hiver 2014 à Sotchi et 2022 à Pékin ou encore le Championnat du monde de cyclisme 2025 au Rwanda. Il demande à la Belgique de plaider dans toutes les instances internationales adéquates pour que l'organisation de ce genre d'événements n'échoie plus à des pays qui ne respectent pas les droits humains et les droits du travail. Cette position a d'ailleurs été soutenue par l'Organisation Internationale du Travail, Amnesty International et les syndicats lors de leurs auditions à la Chambre. (Belga)