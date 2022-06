Ladies European Tour - Les sœurs Metraux et Sofie Bringner sont les premières leaders de l'Open d'Italie féminin

Les sœurs suisses Kim et Morgane Metraux et la Suédoise Sofie Bringner ont pris le meilleur départ lors du Ladies Italian Open (Ladies European Tour/200 000 euros), qui se déroule sur le golf de Margana, à Fubine, en Italie.

Morgane Metraux, 25 ans, a comptabilisé un bogey et six birdies, dont quatre birdies sur les quatre derniers trous. Sa sœur Kim, 27 ans, a commis deux erreurs, mais a réussi sept birdies. Bringner, quant à elle, a effectué un parcours sans faute et a réalisé un eagle et trois birdies. Le trio compte deux coups d'avance sur cinq joueuses, dont la Sud-Africaine Lee-Anne Pace, qui a remporté l'Open féminin d'Afrique du Sud plus tôt cette année, et l'Anglaise Meghan MacLaren, qui a remporté l'Australian Ladies Classic cette saison. 1. Kim Metraux 67 -5, Morgane Metraux 67, Sofie Bringner (Suè) 67; 4. Tereza Melecka (Tch) 69, Carolina Melgrati (Ita) am. 69, Lee-Anne Pace (AfS) 69, Meghan MacLaren (Ang) 69, Nuria Iturrioz (Esp) 69; 9. Anne-Charlotte Mora (Fra) 70, Gabriella Cowley (Ang) 70, Virginia Elena Carta (Ita) 70, Roberta Liti (Ita) 70, Carmen Alonso (Esp) 70, Rosie Davies (Ang) 70, Alessandra Fanali (Ita) 70 (Belga)