Assises Tongres - Martino Trotta écope de 28 ans de prison, la perpétuité pour Sandro Hamidovic

La cour d'assises de Tongres a condamné, jeudi soir, Martino Trotta (62), Sandro Hamidovic (52), Bosko Hamidovic (40), Nebusha Pavlovic (36) et Dragisa Hamidovic (43), a des peines allant de 20 ans de prison à la réclusion à perpétuité pour l'enlèvement et la mort de Silvio Aquino. La délibération a duré environ cinq heures.Sandro Hamidovic écope de la plus lourde peine, suivi de M. Trotta avec 28 ans de prison. Nebusha Pavlovic a été condamné à 26 ans. La peine est de 22 ans pour Dragisa Hamidovic, tandis que Bosko Hamidovic devra, lui, purger 20 ans. Le 27 août 2015, le véhicule de Silvio Aquino avait été encerclé par deux voitures alors qu'il circulait avec son épouse à Opglabbeek, en province de Limbourg. Cinq hommes masqués munis de brassards de couleur orange identiques à ceux de la police avaient alors sorti Silvio Aquino de son véhicule. Les malfrats entendaient réclamer une rançon d'un montant de 400.000 à 500.000 euros à la famille de l'intéressé. L'épouse de la victime avait pu s'enfuir, au contraire de ce dernier, qui avait reçu cinq balles dans la tête et deux dans le torse. L'un des malfrats, Samson Hudorovic - le beau-fils de Sandro -, était également décédé au cours des faits. (Belga)