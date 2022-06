Blessé au psoas, David Goffin espère faire sa rentrée à Halle le 13 juin

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont obligé David Goffin (ATP 48) à postposer le début de sa saison sur gazon qu'il avait prévu d'entamer lundi prochain au tournoi ATP 250 de Bois-le-Duc, doté de 648.130 euros. Le Liégeois, 31 ans, souffre ainsi d'une blessure au psoas qu'il s'est occasionné à Roland-Garros, comme l'a confié vendredi soir à Belga son agent, Martin Roux.

"David a passé des examens et une IRM", a-t-il expliqué. "Il en est ressorti qu'il souffre d'une blessure au psoas. Pour l'heure, il se retire du tournoi de Bois-le-Duc. Mais l'idée est toujours de s'aligner au tournoi de Halle ensuite. On refera un point la semaine prochaine", a-t-il ajouté. David Goffin avait ressenti des premières douleurs au psoas à la fin de son match du deuxième tour de Roland-Garros remporté en quatre sets contre l'Américain Frances Tiafoe (ATP 27). Deux jours plus tard, un faux mouvement à la fin du premier set de son troisième tour contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13) avait aggravé la situation et le N.1 belge avait fini la rencontre sur une jambe, s'inclinant 7-5, 6-2, 6-1. David Goffin espérait pouvoir disputer le tournoi ATP 250 de Bois-le-Duc, dont il fut finaliste en 2015 contre le Français Nicolas Mahut, mais il n'a "pas eu le temps matériel de me préparer correctement pour ma première semaine prévue sur le gazon", comme il l'a confié sur son compte Instagram. Il reporte donc ses espoirs sur le tournoi ATP 500 de Halle, le 13 juin, où il a aussi atteint la finale, en 2019, contre Roger Federer. (Belga)