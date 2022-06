Coronavirus - L'Espagne n'exige plus de passe sanitaire pour les voyageurs de l'espace Schengen

Les voyageurs en provenance de l'Union européenne et de l'espace Schengen ne devront plus présenter de passe sanitaire pour entrer en Espagne, selon un décret gouvernemental publié jeudi.Il ne sera plus nécessaire pour ces voyageurs de présenter une preuve de vaccination, de rétablissement ou de test négatif pour entrer en Espagne. La mesure reste pour l'instant en vigueur pour les voyageurs en provenance d'autres pays. Le ministère espagnol de la Santé a expliqué cet assouplissement par l'amélioration de la situation épidémiologique en Espagne - qui a un haut taux de vaccination - et dans d'autres pays européens. (Belga)