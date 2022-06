L'ex-Premier ministre russe Kasyanov a quitté le pays, selon son parti

L'ancien Premier ministre russe Mikhail Kasyanov a quitté le territoire russe. "Il est actuellement à l'étranger, je ne connais ni son adresse de résidence ni la date de son retour", a confié vendredi Konstantin Merslikin, collègue de Kasyanov au sein de son parti, à l'agence de presse de l'État russe Tass.

Merslikin ignore également les causes de son départ à l'étranger. Les pressions subies par les critiques et les opposants du régime russe se sont accentuées au fur et à mesure des jours de conflits en Ukraine. Kasyanov, âgé de 64 ans, fut le premier ministre de Vladimir Poutine lors de son premier mandat de président de 2000 à 2004. Il a été licencié quelque temps avant les élections présidentielles russes de 2004 pour avoir critiqué l'emprisonnement de l'oligarque russe Mikhail Khodorkovsky, patron de Yoekos. Par la suite, Kasyanov a été apparenté à l'opposition au président Poutine dont il avait qualifié la gouvernance d'autoritaire. Il n'avait pas pu se présenter aux élections présidentielles de 2008. La commission électorale avait rejeté sa candidature pour falsification de signatures de ses soutiens de candidature. L'annonce de son départ intervient 100 jours après le début de l'invasion en Ukraine. (Belga)