"Naaste medewerkster" Poetin en "slachters" van Boetsja en Marioepol op EU-sanctielijst

De Russische militaire bevelhebbers in Boetsja en Marioepol en Alina Kabajeva, een "naaste medewerkster" van president Vladimir Poetin, zijn toegevoegd aan de Europese sanctielijst. Dat blijkt vandaag bij de publicatie van het zesde sanctiepakket dat de lidstaten hebben goedgekeurd naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. Gisteren was al bekendgeraakt dat patriarch Kirill onder druk van Hongarije van de lijst is gehouden.

Als onderdeel van het zesde sanctiepakket heeft de Europese Unie vandaag 65 individuen en 18 organisaties toegevoegd aan de sanctielijst. De EU viseert onder meer de bevelhebbers van de eenheden van het Russische leger die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden in Boetsja, zoals kolonel Azatbek Omurbekov, bijgenaamd "de slachter van Boetsja". Ook "de slachter van Marioepol", kolonel-generaal Mikhail Mizintsev, belandt op de lijst. Daarnaast richt de EU het vizier op nog meer politici, propagandisten, zakenlui en familieleden van mensen die al op de lijst staan. Meest in het oog springt Alina Kabajeva, de voormalige turnkampioene en politica over wie al jaren het gerucht gaat dat ze de minnares van Poetin zou zijn. In het besluit van de EU wordt ze omschreven als iemand met "nauwe banden" met de Russische president. Ook patriarch Kirill leek op de lijst te zullen belanden, maar de geestelijke leider van de Russisch-orthodoxe kerk en medestander van Poetin ontspringt de dans dankzij Hongarije. De regering van premier Viktor Orban verzette zich deze week met succes tegen de toevoeging van Kirill. In totaal staan intussen 1.158 individuen en 98 organisaties op de sanctielijst. Hun activa in de EU worden geblokkeerd en ze mogen ook geen fondsen uit de EU meer ontvangen. De individuen krijgen ook een reisverbod opgelegd. Daarnaast bevat het zesde sanctiepakket onder meer een embargo op de invoer van olie over zee en de ontkoppeling van Sberbank, de grootste bank van het land, van het internationale betalingssysteem Swift. (Belga)