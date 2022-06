NBA: Le cofondateur de Nike offre 2 milliards de dollars pour racheter les Blazers

Phil Knight, cofondateur de Nike, et Alan Smolinisky, copropriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, ont fait une offre de plus de 2 milliards de dollars pour racheter le club NBA des Portland Trail Blazers, rapporte ESPN jeudi.Knight et Smolinisky avaient déjà entamé des discussions avec le Paul G. Allen Trust, propriétaire de la franchise, et il est prévu que ces discussions se poursuivent sur la base de l'offre formulée, affirme le média sportif citant des sources anonymes. Allen, le cofondateur de Microsoft qui a acheté les Trail Blazers en 1988, est décédé en octobre 2018. Bien que Portland soit considéré comme un marché assez modeste pour une équipe NBA, les Blazers bénéficient d'un fort soutien des fans. En 2021, Forbes a évalué la franchise à 2,05 milliards de dollars. Les Minnesota Timberwolves, ayant peu ou prou la même envergure, ont été vendus en 2021 pour 1,5 milliard de dollars, une transaction qui comprenait les Lynx, équipe féminine évoluant en WNBA. Agé de 84 ans, Phil Knight, dont la fortune personnelle a été estimée par Forbes à environ 47 milliards de dollars en 2021, est né à Portland et est diplômé de l'université de l'Oregon. Il a quitté son poste de président-directeur général de Nike en 2015, après 52 ans à la tête de l'entreprise. (Belga)