Sofia Costoulas éliminée en demi-finale du double chez les juniores à Roland-Garros

Associée à la Croate Lucija Ciric Bagaric, Sofia Costoulas a été éliminée en demi-finale de l'épreuve du double chez les juniores à Roland-Garros vendredi.

La citoyenne de Villers-la-Ville, 17 ans, et sa partenaire croate, 18 ans, ont été battues 6-4, 6-2 par les Tchèques, têtes de série N.1, Sara Bejlek (16 ans, déjà 270e à la WTA) et Lucie Havlickova (17 ans). La rencontre a duré 1 heure. Le duo tchèque rencontrera la paire tête de série N.2 formée par une autre Tchèque, Nikola Bartunkova, et la Suissesse Celine Naef. Sofia Costoulas, 2e mondiale et finaliste de l'Open d'Australie en janvier, avait été éliminée au premier tour du simple juniores. (Belga)