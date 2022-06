Un enseignant à l'hôpital après des classes de sport à Blankenberge

Vingt-six enfants de primaire et huit accompagnants sont tombés malades cette semaine, lors d'un séjour à Sport Vlaanderen Blankenberge. L'état de la plupart d'entre eux s'est amélioré mais un enseignant a été emmené à l'hôpital pour des tests supplémentaires et un suivi médical, a indiqué vendredi soir Sport Vlaanderen.Il semblerait que les enfants et adultes auraient attrapé une grippe intestinale mais l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) s'est rendue sur les lieux de vacances pour déterminer la cause exacte. Des échantillons de nourriture ont été prélevés afin de vérifier s'il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire. Les résultats devraient être connus en milieu de semaine prochaine. (Belga)