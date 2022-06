Alison Van Uytvanck se qualifie pour la finale

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis sur herbe de Surbiton, une épreuve du circuit ITF dotée de 100.000 dollars, samedi en Angleterre.

La numéro 2 belge, 60e joueuse mondiale et tête de série N.2, a battu en deux sets 6-3, 6-4 en demi-finales la Britannique Jodie Anna Burrage (WTA 260), 23 ans, bénéficiaire d'une invitation, qui a profité de l'abandon de la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 120) en quarts. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes. Après son élimination au 2e tour à Roland-Garros, la Grimbergeoise débute parfaitement la courte saison sur gazon. Elle aura l'occasion de décrocher un 12e titre ITF en carrière, le 2e sur gazon après celui acquis à Nottingham en 2021 à une semaine de Wimbledon. Pour y parvenir, elle devra écarter l'Australienne de 32 ans Arina Rodionova (WTA 188) ou l'Américaine CoCo Vandeweghe, 30 ans, 126e mondiale et tête de série N.7 dans ce tournoi organisé dans la banlieue de Londres. Van Uytvanck, 28 ans, compte 5 titres WTA et 2 titres WTA 125, l'antichambre du circuit principal. (Belga)