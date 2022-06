ATP Rosmalen - Zizou Bergs se hisse au second tour des qualifications

Zizou Bergs s'est qualifié pour le second tour des qualifications du tournoi ATP 250 de Rosmalen, joué sur gazon et doté de 648.130 euros, samedi aux Pays-Bas.

Bergs, 199e mondial et tête de série N.7 des qualifications, s'est imposé en trois sets 3-5, 7-5, 6-1 contre le Suédois Nicolae Madaras, 315e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 45 minutes. Pour une place dans le tableau final, le N.2 belge, 22 ans, affrontera l'Australien Matthew Ebden (ATP 395) qui s'est imposé en deux sets 6-4, 6-4 contre l'Américain Stefan Kozlov, 112e mondial et tête de série N.2 des qualifications. Sander Gillé et Joran Vliegen disputeront eux le double à Rosmalen. Au premier tour, la paire belge affrontera le Sud-Africain Raven Klaasen associé au Brésilien Marcelo Melo. (Belga)