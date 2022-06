Carlos Tevez a officialisé sa fin de carrière

Carlos Tévez, 38 ans, a officialisé sa fin de carrière. Laissé libre par Boca Juniors à la fin de la saison 2020-2021, l'Argentin n'avait plus disputé de rencontre et avait déjà laissé entendre que le club de Buenos Aires, où il est passé pro en 2001, était son dernier.

"Je suis retraité, c'est confirmé. J'ai arrêté de jouer parce que j'ai perdu mon plus grand fan", a annoncé l'attaquant à la télévision argentine en faisant référence à son père adoptif décédé en février 2021. Surnommé l'Apache en raison du quartier où il a grandi, Tevez a connu une enfance difficile : son père a été abattu par un gang alors qu'il avait cinq ans et il a été brûlé au troisième degré par de l'eau bouillante la même année. Il est passé par Corinthians (2005), West Ham (2006-2007), Manchester United (2007-2009), Manchester City (2009-2013), la Juventus (2013-2015) et Shanghai Shenhua (janvier 2017-janvier 2018) avant de revenir au Boca Juniors début 2018. Au total, Tevez a disputé 607 rencontres et marqué 237 buts. À son palmarès figurent notamment cinq titres de champion d'Argentine, un du Brésil, trois d'Angleterre, deux d'Italie, la Copa Libertadores, la Ligue des Champions, le Mondial des clubs, la Coupe d'Angleterre et la Coupe d'Italie. International argentin à 76 reprises (13 buts), il a disputé trois finales de la Copa America et a participé au Mondial en 2010. Avec l'équipe olympique, il a remporté la médaille d'or aux Jeux d'Athènes (2004). L'histoire de Tévez dans le monde du football n'est pas terminée. "J'ai décidé que j'allais entraîner. J'ai un coach qui m'apprend à communiquer. Il faut se préparer. Je ne vais pas prendre un club et dire qu'il faut gagner simplement pour ne pas être viré. Je dois donner aux joueurs les outils pour gagner", a assuré Tevez. (Belga)