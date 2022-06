Euro de trampoline - Les juniors belges champions d'Europe en double mini-trampoline

Khassim Touré, Witse Mols et Brent Deklerck ont remporté le titre européen juniors en double mini-trampoline, samedi, à l'Euro de trampoline de Rimini, en Italie.Lors de chaque tour, les quatre nations finalistes étaient représentées par un gymnaste différent. Le classement de chaque tour donnait des points aux nations. La Belgique termine avec 11 points et devance l'Allemagne (11) et le Portugal (11) grâce à un meilleur score cumulé de ses gymnastes, Deklerck obtenant notamment la meilleure note de l'ensemble des participants (26,800). Deklerck, pensionnaire du Turnkring Rust Roest Brugge, disputera dimanche la finale individuelle. En double mini-trampoline, les gymnastes effectuent deux sauts à la suite, un sur la partie basse, qui forme un angle, du trampoline et un sur la partie surélevée. Les Belges ont été éliminés dans les épreuves de trampoline synchronisé seniors. Chez les messieurs, Joris Geens et Darwin Billiet ont fini 11e des qualifications, sur 26, avec 48,570 points. Simon Debacker et Florian Vandenberghe n'ont pas complété leurs deux séries et sont 25e avec 15,820 points. Les huit meilleures nations accèdent à la finale, programmée dimanche. Geens et Billiet ont le statut de deuxièmes réservistes. Chez les dames, Merel Wirtgen et Augustus Davis n'ont pas complété leurs deux séries et finissent 21e et dernières avec 5,150 points. (Belga)